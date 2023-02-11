Турецкие вузы переходят на дистанционное обучение из-за землетрясений
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о переводе всех вузов в стране на дистанционное обучение, сообщает «РИА Новости».
Решение связано с последствиями разрушительных землетрясений. Также турецкий лидер упомянул, что во всех общежитиях, находящихся на балансе государства, разместят жителей зоны бедствия.
По последним данным, число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 21 848 человек, раненых — до 80 104.
— Землетрясение, происшедшее в понедельник, стало в 3 раза более разрушительным по сравнению с землетрясением 1999 года в Мраморном море, — заявлял Эрдоган.
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