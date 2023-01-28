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Казанский гандбольный клуб «Зилант» обыграл «Чеховских Медведей-2»

17:23, 28.01.2023
Казанский гандбольный клуб «Зилант» обыграл «Чеховских Медведей-2»
Фото: скриншот видео, опубликованного в телеграм-канале «Зилант» гандбольный клуб

Казанская гандбольная команда «Зилант» победила команду «Чеховские Медведи-2» в рамках чемпионата России по гандболу, высшая лига. Об этом сообщает пресс-служба «Зиланта».

Матч закончился со счетом 38:42 в пользу казанской команды.

15 января казанский гандбольный клуб «Зилант» одержал обыграл омский «Скиф-Юниор» в матче Высшей лиги чемпионата России по гандболу. Встреча завершилась со счетом 40:32.

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Антон Гаврилов
Спорт

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