Казанский гандбольный клуб «Зилант» обыграл «Чеховских Медведей-2»
Казанская гандбольная команда «Зилант» победила команду «Чеховские Медведи-2» в рамках чемпионата России по гандболу, высшая лига. Об этом сообщает пресс-служба «Зиланта».
Матч закончился со счетом 38:42 в пользу казанской команды.
15 января казанский гандбольный клуб «Зилант» одержал обыграл омский «Скиф-Юниор» в матче Высшей лиги чемпионата России по гандболу. Встреча завершилась со счетом 40:32.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым