МИД России: отношения России и ЕС находятся на нижайшей отметке

Отношения России и Евросоюза находятся в данный момент на нижайшей отметке, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в интервью телеканалу «Звезда».



— Сегодня, конечно же, отношения [находятся] на нижайшей отметке, и это плохо. Это плохо с точки зрения мировых международных отношений и международной стабильности, — сказал он.

Фото: pixabay.com

Дипломат отметил, что инициатор плохого состояния — Брюссель, а не Москва:

— Уже многие годы нет никаких политических контактов. И это сделано было не по нашей вине, — отметил Вершинин.

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Маргарита Головатенко