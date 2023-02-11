МИД России: отношения России и ЕС находятся на нижайшей отметке
Отношения России и Евросоюза находятся в данный момент на нижайшей отметке, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в интервью телеканалу «Звезда».
— Сегодня, конечно же, отношения [находятся] на нижайшей отметке, и это плохо. Это плохо с точки зрения мировых международных отношений и международной стабильности, — сказал он.
Дипломат отметил, что инициатор плохого состояния — Брюссель, а не Москва:
— Уже многие годы нет никаких политических контактов. И это сделано было не по нашей вине, — отметил Вершинин.
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