Задержан первый проректор Приволжского исследовательского медицинского университета

Фото: Динар Фатыхов

Первый проректор Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) и начальник контрактной службы вуза задержаны по подозрению в мошенничестве при закупке дорогостоящего медоборудования. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.

По предварительной информации, в 2021 году сотрудники ПИМУ в составе организованной группы с директором коммерческой организации подготовили документы с завышенными ценами на оборудование от аффилированных юрлиц. Это было сделано с целью хищения бюджетных средств, выделенных по федеральной программе на закупку дорогостоящего медицинского оборудования. В результате коммерческая организация победила в аукционе.

Между ПИМУ и коммерческой организацией был заключен контракт на поставку велоэргометров на сумму свыше 7 млн рублей. Деньги были переведены на счет коммерческой организации и распределены между участниками организованной группы.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий сотрудниками ПИМУ и директором организации по продаже медицинских изделий (ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное организованной группой).



Рената Валеева