В Кремле подтвердили прибытие американских переговорщиков по Украине в Россию

Фото: Максим Платонов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил сегодня, что американские переговорщики по украинскому урегулированию, во главе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, прибывают в Россию. Запланированные контакты состоятся в четверг, пишет ТАСС.

— Действительно, переговорщики летят, действительно, контакты запланированы. Мы не будем забегать вперед, потом расскажем, — заявил Песков на брифинге для прессы.

Подтверждение последовало за сообщениями о том, что самолет спецпосланника президента США Стива Уиткоффа направляется из Катара в северном направлении, согласно данным сервиса Flightradar.

Ранее в Белом доме заявили, что целью визита Уиткоффа в Москву является «убедить» Россию подписать соглашение о прекращении огня на Украине.