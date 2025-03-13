В Кремле подтвердили прибытие американских переговорщиков по Украине в Россию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил сегодня, что американские переговорщики по украинскому урегулированию, во главе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, прибывают в Россию. Запланированные контакты состоятся в четверг, пишет ТАСС.
— Действительно, переговорщики летят, действительно, контакты запланированы. Мы не будем забегать вперед, потом расскажем, — заявил Песков на брифинге для прессы.
Подтверждение последовало за сообщениями о том, что самолет спецпосланника президента США Стива Уиткоффа направляется из Катара в северном направлении, согласно данным сервиса Flightradar.
Ранее в Белом доме заявили, что целью визита Уиткоффа в Москву является «убедить» Россию подписать соглашение о прекращении огня на Украине.
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