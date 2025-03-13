«Татнефть» продает санаторный комплекс «Лучезарный» в Нурлате за 36 млн рублей

ПАО «Татнефть» выставило на реализацию санаторный комплекс «Лучезарный» в городе Нурлате. Продажа связана с оптимизацией непрофильных объектов. Начальная цена — 36 млн рублей. Об этом сообщил глава Нурлатского района Дамир Ишкинеев во время муниципального часа в АИР.

Санаторий расположен в центре города, рядом находится ЦРБ, есть бассейн. Общая площадь— 2,75 тыс. кв. м. Цена не самая высокая, но «могут сильно уступить», уточнил глава Нурлатского района.

Всего в городе выставлено еще около восьми объектов недвижимости разного назначения.

Луиза Игнатьева