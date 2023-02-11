В Свияжске провели зимние гонки на собачьих упряжках

Фото: пресс-служба Зеленодольского района Татарстана

На острове-град Свияжск в Татарстане провели зимние гонки на собачьих упряжках «Золотой волк Свияжска». Соревнования такого уровня впервые проводятся в Зеленодольском районе. В гонках участвую породистые собаки: самоеды, хаски, доберманы, а также собаки без породы.



Мероприятие посетили начальник управления Раиса Татарстана по работе с обращениями граждан Роза Килькеева, руководитель управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ Марина Патяшина и глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района Татарстана

— Для нас это мероприятие очень важно. Здесь собрались единомышленники, клуб людей, которые любят животных и увлечены своей работой, это пример для подрастающего поколения. Я уверен, что эти соревнования станут традиционными и с каждым годом их масштаб будет увеличиваться. Мы со своей стороны будем делать все возможное для поддержки, — поприветствовал участников глава муниципалитета.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района Татарстана

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Маргарита Головатенко