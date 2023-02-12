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В Казани сегодня до -8 градусов и сильный ветер

06:20, 12.02.2023
В Казани сегодня до -8 градусов и сильный ветер
Фото: tatarmeteo.ru

В Татарстане сегодня ожидается облачная погода и небольшой снег, сообщили в Гидрометцентре республики.

Утром и днем в отдельных районах метель. Ветер южный, юго-западный умеренный, утром и днем местами сильный порывами до 15—17 м/с.

Максимальная температура воздуха днем составит -3..-8˚С. На дорогах гололедица.

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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