В Казани сегодня до -8 градусов и сильный ветер
В Татарстане сегодня ожидается облачная погода и небольшой снег, сообщили в Гидрометцентре республики.
Утром и днем в отдельных районах метель. Ветер южный, юго-западный умеренный, утром и днем местами сильный порывами до 15—17 м/с.
Максимальная температура воздуха днем составит -3..-8˚С. На дорогах гололедица.
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Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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