США выразили готовность к диалогу с Россией по ДСНВ

Вашингтон выражает готовность к диалогу с Москвой по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), сообщает «РИА Новости».



Наша цель — дать ясно понять, что мы готовы с ними [россиянами] встретиться, когда они готовы. Жаль, что они увязывают это с происходящим на Украине, — сказала заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс.

По ее словам, реализация соглашения важна для национальной безопасности США:

— Мы надеемся, что нам с Россией удастся отделить обсуждение данной темы от украинского конфликта. <...> США крайне заинтересованы в возобновлении контактов с Россией с тем, чтобы вновь вернуться за стол переговоров по стратегической стабильности и возобновить инспекции, — отметила Дженкинс.

В январе Госдепартамент США обвинил Москву в блокировании американских инспекций по ДСНВ на свои стратегические объекты. Замглавы МИД Сергей Рябков утверждал, что со стороны Штатов странно требовать от России возобновления мероприятий, когда Киев предпринимал попытки ударов по объектам дальней авиации при военно-техническом и разведывательно-информационном участии Вашингтона.

В феврале Министерство иностранных дел России предупредило Вашингтон об опасности их антироссийской политики. В ведомстве считают, что подобный курс может привести к серьезным последствиям. Так ведомство отреагировало на претензии Вашингтона относительно «несоблюдения» Москвой положений Договора о СНВ. В МИД заверили, что Россия по-прежнему привержена ДСНВ «как важному инструменту поддержания международной безопасности и стабильности».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко