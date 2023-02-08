МИД России: действия США против Москвы чреваты реальной опасностью военного столкновения двух ядерных держав

Министерство иностранных дел России предупредило Вашингтон об опасности их антироссийской политики. В ведомстве считают, что подобный курс может привести к серьезным последствиям.

— США по сути развязали против России тотальную гибридную войну, которая чревата реальной опасностью прямого военного столкновения двух ядерных держав, — говорится в заявлении российского МИД.

Так ведомство отреагировало на претензии Вашингтона относительно «несоблюдения» Москвой положений Договора о СНВ. В МИД заверили, что Россия по-прежнему привержена ДСНВ «как важному инструменту поддержания международной безопасности и стабильности».

— Со всей определенностью заявляем, что пока Вашингтон не пересмотрит свою враждебную линию в отношении России и не откажется от политики наращивания угроз нашей национальной безопасности, любые «позитивные знаки» или «шаги навстречу» по поднимаемым США вопросам в контексте выполнения ДСНВ будут неоправданными, несвоевременными и неуместными. Это относится, среди прочего, и к вопросам проведения сессий Двусторонней консультативной комиссии по данному Договору, — указали в российском МИД.

О том, что Москва привержена выполнению положений ДСНВ и возлагает ответственность за нынешнюю эскалацию на Вашингтон, говорил и посол России в США Анатолий Антонов. По его словам, российские власти считают этот договор «полезным инструментом в сфере стратегической стабильности и обеспечения предсказуемости в отношениях крупнейших ядерных держав».



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Татьяна Демина