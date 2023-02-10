В Госдуме предложили не наказывать хакеров, которые действуют в интересах России

Так называемые белые хакеры, действующие в интересах России на ее территории и за рубежом, должны быть освобождены от ответственности. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

— Речь идет о том, чтобы в целом проработать освобождение от ответственности для тех лиц, кто действует в интересах Российской Федерации в сфере компьютерной информации как на территории нашей страны, так и за ее пределами. Более детально будем говорить тогда, когда это получит какую-то четкую формулировку, — передает его слова ТАСС.

По словам парламентария, необходимо подумать о законодательном закреплении прав хакеров, действующих в интересах государства.

Фото: pixabay.com

— Я, например, твердо убежден, что необходимо использовать любые ресурсы для эффективной борьбы с противником. Если сегодня нас атакуют такие центры, то у России должна быть возможность для адекватного ответа, — добавил он.

Сейчас за создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ можно попасть под уголовную ответственность по ст. 273 УК РФ, по которой может грозить до семи лет.

Месяц назад вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что с начала 2022 года российскими специалистами было отражено около 50 тысяч кибератак, а также устранено 1,6 тысячи инцидентов. Ранее 16 января министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин отметил, что за 2022 год в Татарстане было зафиксировано порядка 380 тысяч DDoS-атак на информационные системы правительственного Центра обработки данных.

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Айрат Назипов