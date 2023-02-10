Автограф Михаила Булгакова продали на торгах за 1,3 миллиона рублей — это много или мало?
Автограф советского писателя Михаила Булгакова выкупили на торгах за 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщает аукционный дом «Литфонд».
Речь идет об автографе, который Михаил Булгаков оставил в виде дарственной записи другу писателю Викентию Вересаеву. Он был написан чернилами на издании Михаила Майзеля «Краткий очерк современной русской литературы».
Первоначальная ставка составляла 280 тысяч рублей, стартовая цена — 250 тысяч рублей. Таким образом, автограф Михаила Булгакова продали более чем в четыре раза дороже заявленной изначально стоимости.
1,3 миллиона рублей — это:
- $17 834, или €16 598 по курсу ЦБ на сегодня;
- 193 собрания сочинений Михаила Булгакова — в среднем его можно приобрести за 6,7 тысячи рублей;
- на 750 тысяч дороже письма Михаила Булгакова жене Любови Белозерской, написанное от имени кота, — в 2016 году его продали на аукционе за 550 тысяч рублей;
- на 4,2 миллиона дешевле автографа Федора Достоевского — в 2020 году на аукционе его продали за 5,5 млн рублей;
- в 9 раз дешевле автографа Михаила Горбачева, оставленного красным маркером на холсте, — в феврале 2019 года его продали с аукциона за 12 млн рублей;
- в 7,7 раза дешевле архива писателя Эдуарда Лимонова — стих, письма, рукописи, фотографии и другие предметы, включая его автограф, реализовали на аукционе в начале 2022 года более чем за 10 млн рублей;
- в 1,5 раза дороже «Автографа коту» Иосифа Бродского, оставленного на авторской ксерокопии страниц журнала «Континент», — его продали на онлайн-аукционе за 850 тысяч рублей;
- в 2,5 раза дороже автографа Антона Чехова — его прижизненное издание с личной подписью ушло с молотка в мае 2022 года за 520 тысяч рублей;
- в 3 раза дороже автографа поэта Валерия Брюсова писателю Владимиру Гиляровскому — в 2019 году его реализовали на аукционе за 420 тысяч рублей;
- в 3,8 раза дороже автографа Владимира Путина — в 2020-м личный автограф президента России продали на торгах в Москве за 340 тысяч рублей;
- в 26 раз дороже автографа шведской писательницы Астрид Линдгрен, адресованного Арсению Тарковскому, — он ушел с молотка в 2020 году за 50 тысяч рублей.
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