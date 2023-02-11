Егор Анашкин о фильме про Шаляпина: «Для меня большая удача — снимать проект подобного масштаба»

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Российский банк ВТБ стал генеральным спонсором исторического фильма «Шаляпин», снятого при поддержке министерства культуры России. Об этом сообщает пресс-служба банка.

По словам старшего вице-президента банка ВТБ Натальи Кочневой, подобные фильмы вдохновляют зрителя «на собственные большие и маленькие подвиги».

— Серебряный век — время, в которое Шаляпин получил известность, — непростой период, полный как культурных открытий, так и множества трудностей и противоречий. На примере героя зритель учится преодолению и уверенности в собственных силах, создание таких масштабных проектов, как «Шаляпин», вклад ВТБ в формирование культурного кода самой широкой аудитории, — сказала она.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Егор Анашкин, который является режиссером данный картины, выразил благодарность продюсерам фильма и телеканалу «Россия» за идею о сьемках кинокартины.

— Для меня, как для режиссера, большая удача — снимать проект подобного масштаба. Несмотря на то, что «Шаляпин» — это историческое кино, темы и вопросы, которые мы затрагиваем, созвучны настоящему времени, — отметил Анашкин.

Он также добавил, что черты характера Шаляпина, показанные в фильме, могут стать отличным примером для зрителя.

— В Шаляпине была сила духа: когда он терпел неудачи, спотыкался на своем пути, он вставал и шел дальше. В этом и заключается масштабность его личности. Никогда нельзя сдаваться! Мне кажется, это вдохновляющий посыл зрителю, — заключил режиссер.

Анашкин также известен по картинам «Зулейха открывает глаза», «Небеса подождут», «Кровавая барыня». Продюсеры проекта — Екатерина Жукова, Мария Ушакова. Главные роли исполнили Александр Горбатов, Мария Смольникова, Ян Цапник и Федор Лавров. Голос Федора Шаляпина в сериале озвучивает оперный певец, заслуженный артист Российской Федерации Ильдар Абдразаков. В ходе съемок было задействовано более 100 объектов в Москве, Санкт-Петербурге, Костроме, Ярославле и других городах России.

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Антон Гаврилов