В Татарстане в конце января подешевели свежие помидоры и яйца

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане впервые с начала 2023 года зафиксировали снижение средних цен на свежие помидоры. За неделю они подешевели на 1,89%, до 150,56 рубля за один килограмм.

Также с 23 по 30 января в Татарстане снизилась средняя цена на куриные яйца — на 1,02%. На конец месяца она составляла 68,82 рубля за упаковку из десяти штук.

Также в Татарстане за неделю подешевели вареная колбаса, сливочное масло, твердые, полутвердые и мягкие сыры и вермишель. Минимально снизились средние цены на говядину и свинину (кроме бескостного мяса), кур (кроме куриных окорочков), питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5—3,2% жирности, творог, сахар-песок, печенье, ржаной и ржано-пшеничный хлеб, следует из данных Татарстанстата.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В конце января в Татарстане выросли средние цены на свежие огурцы, сосиски и сардельки, бананы и фруктово-ягодные консервы для детского питания. Не изменилась за неделю стоимость соли, а также хлеба и булочных изделий из пшеничной муки различных сортов.

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Татьяна Демина