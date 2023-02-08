Косульство Турции в Казани начало принимать гуманитарную помощь

Генеральное консульство Республики Турция в Казани открыло пункт приема гуманитарной помощи пострадавшим после землетрясений, случившихся в нескольких городах страны. Кроме того, с 10 часов 8 февраля до 18 часов 10 февраля в Генконсульстве будет открыта Книга соболезнований. Каждый желающий сможет оставить слова сопереживания пострадавшим от землетрясений в Турции, а также оставить свои координаты для связи при желании помочь личным участием.

По последним данным, в результате двух землетрясений, произошедших в Турции 6 февраля, погиб 3381 человек, еще 20 436 получили различные травмы.

