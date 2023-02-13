Команда Казанского филиала РГУП впервые вышла в финал конкурса по международному праву им. Ф. Джессопа

Фото: предоставлено КФ РГУП

Конкурс имени Филипа Джессопа (Кубок Джессопа) — престижное соревнование по международному праву, организованное для студентов юридических вузов и факультетов со всего мира. Конкурс был учрежден в 1959 году и представляет собой игровой судебный процесс, основанный на имитации рассмотрения дела Международным Судом ООН. Всего предусмотрено два этапа: национальный (отборочный) и международный, каждый из которых проводится на английском языке.



С 2020 года конкурс проводился в дистанционном формате, и лишь в этом году команды получили возможность встретиться вживую.

Команда Казанского филиала Российского государственного университета правосудия, состоящая из студенток 4-го курса юридического факультета Эммы Шавы и Алсу Сафиной, сразилась с командами Московского государственного института международных отношений, Высшей школы экономики, Российской академии народного хозяйства и государственной службы, Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина и Санкт-Петербургского государственного университета. Успешно показав себя на отборочных раундах, наша команда добилась права выступать в финале конкурса. Команда КФ РГУП стала финалистом конкурса впервые!

В итоге команда заняла почетное 2-е место по России, а Эмме Шаве был присужден статус лучшего спикера финального раунда! В этом году только команды-финалисты — КФ РГУП и МГЮА им. Кутафина — получили возможность представлять Россию на международных раундах.

Вот что говорят члены команды после окончания отборочных раундов.

Эмма Шава:

«Джессоп — это великолепная возможность прожить полную студенческую жизнь и развиваться профессионально. За 5 лет в конкурсе мы видели и испытали многое. Как и любая победа, эта не далась нам легко, но мы рады осознавать, что второй год подряд мы не сдаем позиции, а только движемся вперед. В этом году, с учетом специфики тем, ты с двойной страстью рвешься защищать интересы своего государства. Я безумно благодарна университету за возможность участвовать, развиваться, за возможность работать с великолепной командой, а также познакомиться со своими соперниками в Москве. В прошлом году мы представляли Россию дистанционно, но в этом году нас ждут очные турниры с Оксфордом, Кембриджем и другими вузами, а вместе с тем — новые возможности, опыт и новые победы».

Алсу Сафина:

«Это был мой первый опыт очного участия в Джессопе после двух лет участия в конкурсе онлайн. За эту неделю я получила ряд инсайтов. Несмотря на соревновательный дух конкурса, обстановка среди команд была очень дружественной. Не передать словами, как, играя в финале с МГЮА имени О.Е. Кутафина, мы поддерживали и радовались друг за друга. Мы выступали впервые в финале конкурса, нас переполняли эмоции и огромная благодарность нашему университету за то, что он поддерживает студентов и помогает им реализовать себя. С нетерпением ждем очные турниры следующего этапа в предвкушении нового незабываемого опыта».

Команда Казанского филиала РГУП посвящает эту победу 25-летию Российского государственного университета правосудия.

Поздравляем девушек и их тренера, заведующую кафедрой языкознания Лилию Рашатовну Нурову с достойным выступлением и желаем удачи!

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