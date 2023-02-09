В Татарстане мать трех детей отправили на исправработы за долг 1,6 млн рублей по алиментам

В Рыбной Слободе вынесли приговор по делу 46-летней матери, не платившей алименты на своих детей более 8 лет. Ее отправили на исправительные работы в течение семи месяцев с удержанием 5% зарплаты в доход государства, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.



Согласно приговору, еще в июле 2014-го суд обязал женщину выплачивать на содержание трех своих детей не меньше половины своего заработка или иного дохода. Но та от выплаты алиментов уклонялась и к декабрю 2022-го задолжала 1,6 млн рублей. После привлечения фигурантки к административной ответственности ничего не изменилось, в итоге возбудили уголовное дело.

Вину на процессе подсудимая признала. Приговор пока не вступил в силу.

Ранее за уклонение от уплаты алиментов на сумму 1,8 млн рублей осудили жительницу Сармановского района Татарстана.