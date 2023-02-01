В Татарстане осудили многодетную мать, задолжавшую по алиментам 1,8 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Прокуратура Сармановского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 41-летней местной жительницы. Она была признана виновной в уклонении от уплаты алиментов в 1,8 млн рублей, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Надзорным ведомством было установлено, что в 2016 году женщина, будучи лишенной родительских прав, полгода не платила алименты трем несовершеннолетним детям. Свою вину она признала.

Суд назначил ей наказание в виде шести месяцев принудительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Напомним, в Татарстане с января по ноябрь 2022 года возбудили 949 уголовных дел из-за неуплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей (ч. 1 ст. 157 УК РФ). Из них 175 уплачивали алименты частично.

К административной ответственности привлечены более 2 тысяч неплательщиков (в том числе и те, кто платил алименты в неполном объеме).



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Максим Кокунин