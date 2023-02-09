Главное о коронавирусе на 9 февраля: снижение смертности в мире, отмена всех ограничений в Сингапуре

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане провели 8,45 миллиона тестов на коронавирус

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 83 человек. Всего на 9 февраля в республике зарегистрировано 195 938 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 192 454 человека, за минувшие сутки — 8. Всего скончались 2 010 татарстанцев, последний раз о смерти сообщалось 20 января — умер один человек. Госпитализировали еще 43 пациентов.



На 9 февраля в Татарстане провели 8 453 713 лабораторных исследований на наличие коронавируса. За прошедшие сутки сделаны 6 876 тестов. Охват тестированием за последние 7 дней в показателях на 100 тысяч населения составляет 165,9.



В России на протяжении 4 недель растет заболеваемость

За последние сутки в России выявили 12 301 случай коронавируса, выздоровели 8 685 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 22 035 133, а выздоровевших — до 21 410 128. Госпитализировали за сутки 1 381 человека. Умер за сутки 41 россиянин. За весь период в России от коронавируса скончались 395 447 человек.



В Роспотребнадзоре заявили, что в стране на протяжении 4 недель фиксируется подъем заболеваемости коронавирусом. При этом более 40% случаев заражения приходится на Москву и Санкт-Петербург. «На пятой неделе 2023 года в стране выявлено более 60 тысяч случаев заболевания, что на 33% больше, чем на четвертой неделе», — отмечается в сообщении.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Более 80 случаев заражения зафиксировано в Тверской области за сутки, что в 2 раза превышает показатели прошлой недели. На 31 января в регионе зарегистрировано 34 новых случая. Таким образом, за неделю произошел двукратный рост заболеваемости. При этом в начале года фиксировались лишь единичные случаи.

В США могут отменить требование о прохождении полной вакцинации для иностранцев

В мире коронавирусом нового типа на 09.22 (мск) заразились 672 273 911 раз, 6 848 753 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (102 737 726). На второй строчке — Индия (44 684 973), на третьей — Франция (39 757 008), на четвертой — Германия (37 879 714), на пятой — Бразилия (36 897 683).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 113 236). За ними следуют Бразилия (697 626), Индия (530 748), Россия (387 449, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (332 483).



За время пандемии было сделано 13 283 280 658 инъекций вакцины против коронавируса.



Как сообщает ВОЗ, в мире за период с 9 января по 5 февраля смертность от коронавируса сократилась на 8% по сравнению с предыдущими 28 днями. За этот период скончались 90 тысяч человек, заразились — 10 миллионов.

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, предусматривающий отмену требования предъявлять свидетельство о полном прохождении вакцинации от коронавируса для въезжающих иностранцев. 227 законодателей поддержали инициативу, 201 — высказался против. Если верхняя палата утвердит проект, он поступит на подпись президенту Америки Джо Байдену.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В феврале в Японии планируется снять ограничение на число местных аэропортов, куда прибывают самолеты из Китая. В настоящий момент рейсы из КНР могут прибывать лишь в четыре аэропорта. Ограничение ввели из-за угрозы распространения коронавируса.

С 13 февраля в Сингапуре отменят все ограничения, введенные из-за коронавируса. «Ситуация с пандемией коронавируса остается стабильной как в стране, так и в мире», — отметили в Минздраве страны. Отменят масочный режим и меры карантинного контроля на границе.



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Елизавета Пуншева