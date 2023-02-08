В 2022 году в ДРКБ вылечили почти 43 тысячи детей — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

Специалисты ДРКБ на совещании в среду рассказали и.о. министра здравоохранения Татарстана Марселю Миннуллину о прорывах в работе, в частности, в челюстно-лицевой и нейрохирургии. Все представленные ноу-хау — разработка самих медиков и ученых, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



— Так как мы сейчас владеем данными методиками, ни один ребенок из нашей республики никуда не уезжает, операция решается на месте, — рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения ДРКБ Айдар Хамидуллин.

Сперва врачи учатся оказывать помощь на высокотехнологичных манекенах, на которых можно работать только зная все правила врачебной помощи. Лишь следующим этапом после прохождения обучения врачей допускают к оказанию помощи людям, отмечают специалисты больницы.

На совещании также подняли вопрос реорганизации работы поликлиник: многие пациенты для решения своих вопросов обращаются в крупные больницы, хотя половину их проблем можно было бы решить в учреждениях первичного звена.

В прошлом году в ДРКБ вылечили почти 43 тысячи детей, из них почти три тысячи — в новом центре онкологии. Снизился и уровень смертности, изменилась структура госпитальной летальности.

Надежда Александровна Погуляй — заместитель главного врача ДРКБ по работе с сестринским персоналом. Сердечная, собранная, профессионал с большой буквы, вот уже 41 год каждый день она приезжает в ДРКБ, чтобы помогать детям. В беседе с «Реальным временем» она говорит о том, какая большая работа лежит на среднем медперсонале, размышляет о том, какой должна быть хорошая медсестра. Вспоминает день трагедии в 175-й гимназии и рассказывает, как открывался в ДРКБ ковидный госпиталь. А еще раскрывает секрет счастья.

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Маргарита Головатенко