Получившим инвалидность в ходе СВО пообещали две пенсии

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Правительство скорректировало правила для добровольцев, которые оформили инвалидность в связи с ранением, травмой или заболеванием, рассказал премьер-министр России Михаил Мшустин на заседании координационного совета по обеспечению нужд специальной военной операции (СВО).



Он указал, что благодаря новой мере оформившие инвалидность смогут получать две пенсии, а еще различные компенсации. Мишустин назвал значимым направлением работы кабмина повышение социальной защищенности участников СВО.

Вице-премьер подчеркнул, что готовятся и другие решения. В частности, кабмин одобрил инициативу Госдумы о поддержке вдов ветеранов боевых действий, у которых должно быть право на ежемесячное денежное пособие.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В целом координационный совет продолжает контролировать начисление выплат всем участникам СВО, включая мобилизованных.

Депутат Госдумы Василий Власов предложил освободить ветеранов и инвалидов боевых действий от оплаты за проезд по платным трассам. По словам депутата, ветераны — это категория граждан, которые, рискуя жизнью, проявили личное мужество с целью защиты интересов российского государства и общества.

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Маргарита Головатенко