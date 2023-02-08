Важные истории*: газета «БИЗНЕС Online» и Рашид Галямов оказались в списке «потенциальных иноагентов»

Рашид Галямов и казанская интернет-газета «Бизнес Онлайн», а также юрлицо «Бизнес Медиа Холдинг» оказались в списке потенциальных «иноагентов». Об этом стало известно из масштабной утечки писем сотрудников дочерней организации Роскомнадзора «Главного радиочастотного центра» (ГРЧЦ), которые изучили журналисты «Важных историй»*, и германского ежедневника Süddeutsche Zeitung — #RussianCensorFiles.

В частности, в распоряжении журналистов оказались списки потенциальных «иноагентов» из 804 человек, по которым ГРЧЦ с 2020 по 2022 год собирал информацию для признания «иностранными агентами». Пока статус «иноагента» получили 139 человек из найденного журналистами «Важных историй»* списка. Почему еще не все эти лица попали в реестр, неизвестно даже сотрудникам Роскомнадзора, следует из их переписки: «Можно лишь предположить, что определяющим фактором становится оппозиционная деятельность, конфликт между изданием и чиновником и т. д.». Реальное число потенциальных «иноагентов» может быть гораздо больше, так как в утечку попали не все документы.

В списке оказался «Галямов Рашид Замирович». Кроме списка физических лиц, в утечке были и названия юрлиц и медиапроектов, на которые сотрудники ГРЧЦ также подготовили справки. В этом перечне упоминается интернет-газета «Бизнес Онлайн», а также юрлицо издания ООО «Бизнес Медиа Холдинг».

Все справки датируются 8 октября 2021 года.

О масштабной утечке материалов Роскомнадзора сегодня сообщили telegram-каналы.

Роскомнадзор разъяснял, что в реестр СМИ-иноагентов могут быть включены сами информационные ресурсы, российские юридические лица, которые созданы для распространения материалов СМИ-иноагентов на территории России, а также физические лица.

Сообщения и материалы СМИ-иноагента должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Данная норма закона призвана информировать аудиторию о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств.

Порядок размещения маркировки и ее содержание утверждены Приказом Роскомнадзора №124 от 23.09.2020. Обязанность по соблюдению требований к маркировке материалов и сообщений лежит на самих СМИ-иноагентах.

За его нарушение, в том числе несоответствие требованиям Приказа №124 по форме, месту размещения или времени демонстрации маркировки, предусмотрена административная ответственность по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ в виде наложения штрафа на должностное лицо в размере от 3 до 4 тысяч рублей, на юридическое — от 30 до 40 тысяч рублей.



* — признано иностранным агентом

«Реальное время»