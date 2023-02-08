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Рустам Минниханов встретился с послом КНДР в России

18:12, 08.02.2023
Рустам Минниханов встретился с послом КНДР в России
Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов и чрезвычайный и полномочный посол КНДР в России Син Хон Чхоль встретились в Казани.

Посол в ходе ознакомительной поездки в столицу Татарстана посетил Единый презентационный центр, в котором прошла презентация экономического и инвестиционного потенциала региона, а также ознакомился с ИТ-парком им. Башира Рамеева.

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Рустам Минниханов отметил, что посещал КНДР в 2014 году и кратко рассказал о Татарстане. В ходе встречи с раисом республики обсуждались вопросы выстраивания отношений российско-корейского сотрудничества.

пресс-служба раиса Татарстана
Фото: пресс-служба раиса Татарстана

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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