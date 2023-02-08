Ежегодные затраты на научную деятельность в Татарстане впервые превысили 20 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане ежегодные затраты на научную деятельность впервые превысили 20 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба раиса республики.

Татарстан в национальном рейтинге научно-технологического развития регионов России занял 5-е место. Как заявил раис республики Рустам Минниханов, это заслуга ученых, работающих в регионе. Их насчитывается 13 тысяч.

Доля молодых ученых в общей массе научных работников Татарстана составляет 44%. В целом по России она составляет 60,2%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Отрадно, что начинающие исследователи чувствуют себя комфортно в республике и делают осознанный выбор в пользу науки, — сказал Рустам Минниханов.

8 февраля отмечается День российской науки. «Реальное время» рассказывает, как сейчас, в Десятилетие науки и технологий, живет научное сообщество в Татарстане и как изменилось с 2017-го по 2021-й.

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Татьяна Демина