За год в Татарстане из оборота изъяли более 6,3 тысячи кг плодоовощной продукции

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане в 2022 году из оборота изъяли 232 партии плодоовощной продукции, которая не соответствовала установленным требованиям, была испорчена или не имела маркировки и сопроводительных документов, подтверждающих ее безопасность. Ее объем превысил 6,3 тысячи кг.

Всего за прошлый год сотрудники Управления Роспотребнадзора по Татарстану проверили на соответствие требованиям технического регламента и другой нормативной документации 3 335 проб плодоовощной продукции. Это на 689 проб больше, чем в 2021 году.

Выросла доля проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по показателям качества и безопасности, — 1,8%. В 2021 году она составляла 1,1%.



Увеличилась и доля плодоовощной продукции, загрязненной химическими контаминантами — нитратами, пестицидами. В 2022 году она составила 1,9% против 1% в предыдущем году.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За 2022 года в Татарстане зарегистрировано 11 случаев, когда в овощной продукции — картофель, свекла, морковь — обнаружили превышение гигиенического норматива по содержанию нитратов. Это в 5,5 раза больше, чем в 2021-м, когда выявили два таких факта. Как уточнили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Татарстану, один случай превышения содержания нитратов обнаружили в свекле, выращенной на пришкольном участке Чертушкинской начальной школы — детского сада в Новошешминском районе.

Напомним, за 2022 год сотрудники Управления Роспотребнадзора по Татарстану выдали предписания о приостановке реализации и изъятии из оборота некачественной пищевой продукции объемом 17 547 кг. Из них 5 234 кг пришлось на мясную продукцию.

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Татьяна Демина