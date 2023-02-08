Российские врачи направятся в Турцию для оказания помощи пострадавшим при землетрясении

Бригаду российских врачей отправят в Турцию для оказания медицинской помощи пострадавшим при землетрясении. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

— По поручению президента России Владимира Путина сегодня в Турцию для оказания медицинской помощи пострадавшим при землетрясении будет направлена бригада врачей. В составе бригады 11 врачей — травматологов, нейрохирургов, хирургов, детских хирургов, анестезиологов-реаниматологов из ведущих федеральных медицинских центров Минздрава России, — отметил он.

Фото: commons.wikimedia.org

Отметим, что в Турции продолжаются землетрясения. Одно из последних магнитудой 4,6 зафиксировали в центральной части страны почти два часа назад.

Напомним, что в Татарстане организовали сбор гуманитарной помощи для пострадавших при землетрясении жителей Турции. Координировать республиканские предприятия в вопросах сбора предметов первой необходимости для пострадавших будут вице-премьер РТ Лейла Фазлеева и Генеральный консул Турции.

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Елизавета Пуншева