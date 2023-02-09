АТОР пояснила, почему подорожал отдых для европейцев

В 2023 году цены на пакетные туры и авиабилеты для европейских путешественников выросли в среднем на треть. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

По информации исследователей ассоциации отдыха и путешествий (FUR), путевки для немцев поднимутся в цене примерно от 25 до 70% по сравнению с 2019 годом. Также аналитики выяснили, что больше всего подорожали путевки на Крит — на 71%. Увеличилась цена на отдых в Турции — она выросла на 45%. Отдых на Майорке поднялся в ценовых показателях на 35%. Затронули изменения и греческие острова Родос и Кос — теперь европейским путешественникам каникулы на них обойдутся в среднем в €4 тысячи в неделю.

Фото: realnoevremya.ru

Такой скачок цен объясняется высокой инфляцией, а также ростом цен на энергоносители. Еще одной причиной увеличения ценовых показателей является резкое повышение стоимости авиабилетов.

Как сообщает портал Which, британцам, чтобы отдохнуть, придется заплатить как минимум на четверть больше. Помимо этого, отмечается, что на 71% подорожали авиабилеты в Грецию и Италию. Также выросли в цене пакетные туры в Турцию и Испанию. Так, теперь поездка в Турцию европейским путешественникам обойдется приблизительно в 1600 фунтов. Еще на 19% также подорожал отдых внутри самого королевства.



7 января сообщалось, что за последние 3 года иностранный турпоток в Россию сократился более чем в 25 раз. Так, в АТОР отмечали, что около 200,1 тысячи иностранных туристов посетили страну за 2022 год. Это почти в 25,5 раза меньше, чем в допандемийном 2019-м.



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Антон Гаврилов