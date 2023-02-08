Комитет Госдумы одобрил законопроект о прекращении действия международных договоров Совета Европы в России

Комитет Госдумы по международным делам на заседании рекомендовал нижней палате поддержать законопроект о прекращении в России действия международных договоров Совета Европы. Это касается устава СЕ, европейских конвенций о пресечении терроризма и о защите прав человека, сообщает ТАСС.

Законопроектом предлагается денонсировать 21 документ, Госдума планирует рассмотреть эту инициативу 16 февраля.

Среди документов, действие которых будет прекращено: Европейская хартия местного самоуправления от 15 октября 1985 года и Европейская социальная хартия (пересмотренная) от 3 мая 1996 года. Также будет прекращено действие нескольких протоколов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В марте Комитет министров Совета Европы исключил Россию, после чего она перестала быть членом организации. Россия входила в Совет на протяжении 26 лет. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приостановил рассмотрение всех заявлений против России. С 16 сентября Россия перестала быть участницей Европейской конвенции по правам человека.



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Айрат Назипов