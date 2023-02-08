Лабрадора татарстанской таможни признали лучшей служебной собакой в России
Лабрадор татарстанской таможни по кличке Джесси победил в конкурсе «Лучшие собаки России». Об этом сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.
Наставник собаки Артем Бозин работает со своим питомцем уже два года и собака, возрастом 5 лет, понимает своего хозяина с полуслова, говорят в пресс-службе.
— В ее послужном списке немало выявлений. Специализация собаки — поиск денежных купюр. Только в прошлом году нос Джесси выявил в международном аэропорту Казани 61 факт перемещения незадекларированных наличных денежных средств в различной валюте в эквиваленте, превышающем 55 млн рублей. Благодаря Джессе пресечено незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации около 4,5 млн рублей, — отмечается в заявлении.
Торжественная церемония проходила в Москве. Участие в ней приняли наставники и их питомцы — лучшие представители в спортивных, социальных и служебных номинациях по итогам 2022 года.
Год назад служебная собака Казанского поискового-спасательного отряда стала лучшей в России. Дратхаар Гретта находится на службе с 2015 года.
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