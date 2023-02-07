В Госдуме подготовили поправки об ответственности за дискредитацию добровольцев

В Госдуме подготовили поправки в Уголовный кодекс о дополнительных основаниях для ответственности за дискредитацию участников боевых действий, это касается в том числе добровольческих формирований, сообщил председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.



Поправки готовятся в статью 20.3.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях и статьи 207.3 и 280.3 Уголовного кодекса РФ.

Подготовленные поправки направлены для рассмотрения в профильный комитет Думы по государственному строительству и законодательству, сообщает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Только в Казани по состоянию на конец октября 2022 года к административной ответственности за дискредитацию ВС России привлекли 63 человека.

В середине октября судебный департамент при Верховном суде России подвел первые итоги применения новых статей УК и КоАП. За дискредитацию армии россиян оштрафовали на 85,7 млн рублей.



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Маргарита Головатенко