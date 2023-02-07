Новости общества

17:00 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

На улице Ершова в Казани отключат воду почти на сутки

16:08, 07.02.2023 1
На улице Ершова в Казани отключат воду почти на сутки
Фото: МУП «Водоканал»

В Советском районе Казани почти на сутки отключат воду. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал».

— С 09.00 9 февраля до 06.00 10 февраля планируется отключение водоснабжения в домах Советского района Казани в связи с переврезкой водопровода жилого дома с подземной автостоянкой по улице Николая Ершова, — рассказали в МУП.

Воду отключат по адресу Николая Ершова, 65б. Это касается всех трех корпусов. В пресс-службе добавили, что специалисты постараются завершить работы раньше озвученного времени.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, 2 февраля из-за аварии на сетях МУП «Водоканал» на пересечении улиц Гагарина — Восход отключили воду. Ее отключили в ряде домов по четырем улицам.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов
ОбществоИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:40
    Приняли к сведению, постараемся все дела по дому связанные с водой сделать заранее) Спасибо что информируете
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также