Несколько домов в Московском районе Казани остались без воды из-за аварии
Из-за аварии на сетях МУП «Водоканал» на пересечении улиц Гагарина — Восход отключили воду. Об этом сообщает администрация Кировского и Московского районов Казани.
До окончания ремонтных работ воды не будет по следующим адресам:
- ул. Королева, 22а;
- ул. Восход, 20, 22;
- ул. Гагарина, 103, 105;
- ул. Мухамедьярова, 29/8.
Отмечается, что водовозы установлены по адресам: ул. Восход, 22 и ул. Гагарина, 107.
На прошлой неделе ряд домов Авиастроительного, Московского и Кировского районов Казани оставался без воды из-за аварии на водопроводе по улице Рахимова.
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