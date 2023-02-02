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Несколько домов в Московском районе Казани остались без воды из-за аварии

18:11, 02.02.2023
Несколько домов в Московском районе Казани остались без воды из-за аварии
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Из-за аварии на сетях МУП «Водоканал» на пересечении улиц Гагарина — Восход отключили воду. Об этом сообщает администрация Кировского и Московского районов Казани.

До окончания ремонтных работ воды не будет по следующим адресам:

  • ул. Королева, 22а;
  • ул. Восход, 20, 22;
  • ул. Гагарина, 103, 105;
  • ул. Мухамедьярова, 29/8.
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Отмечается, что водовозы установлены по адресам: ул. Восход, 22 и ул. Гагарина, 107.

На прошлой неделе ряд домов Авиастроительного, Московского и Кировского районов Казани оставался без воды из-за аварии на водопроводе по улице Рахимова.

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Айрат Назипов
Происшествия Татарстан

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