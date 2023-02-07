Министр обороны России сообщил, что ВСУ за январь потеряли более 6,5 тысячи военнослужащих

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В январе 2023 года Вооруженные силы Украины потеряли более 6,5 тысячи военнослужащих. Такую цифру озвучил министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, за прошлый месяц также уничтожено 26 украинских самолетов, 7 вертолетов и 341 танк. Кроме того, ликвидировано 208 беспилотников ВСУ и 40 боевых машин реактивных систем залпового огня.

Военную помощь, которую Запад оказывает киевскому режиму, Сергей Шойгу назвал беспрецедентной, пишет «РИА Новости». Но несмотря на нее, ВСУ несут значительные потери.

Специальная военная операция продолжается почти год. О ее начале Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. Спустя почти семь месяцев — 21 сентября — после этого в России началась частичная мобилизация, о завершении которой Сергей Шойгу доложил главе государства 28 октября.

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Татьяна Демина