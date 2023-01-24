Эксперты назвали популярных в Казани специалистов в сфере транспорта и логистики

Водители в Казани (24% от общего числа вакансий) по прежнему пользуются высоким спросом у городских работодателей. Так, в Казани доля водителей-дальнобойщиков составляет 12% от общего объема вакансий. К таким выводам в результате исследования пришли эксперты сервиса «Авито Работа».

Помимо этого, исследование показало, что не меньшим спросом на рынке труда пользуются работники склада: кладовщики — 2% от общего объема вакансий в сфере транспорта и логистики, 3% водители погрузчиков, 1% комплектовщики.

По словам управляющего директора сервиса Артема Кумпеля, за последние годы в сферах логистики и транспорта произошло много изменений.

— Спрос в сегменте вырос на 35% год к году, а в Казани — на 14%. Пересмотр логистических цепочек увеличил потребность в водителях разных категорий, — отметил он.

Фото: realnoevremya.ru

Помимо этого, исследование показало, что в Казани медианная зарплата специалистов сферы транспорта и логистики составляет 70 тысяч рублей. Эксперты также выяснили, что зарплата казанских дальнобойщиков может равняться 120 тысячам рублей. Водители самосвалов за свою работу могут получить 82,5 тысячи рублей. Размер медианной зарплаты логистов — 50 тысяч рублей. Сотрудники склада и кладовщики зарабатывают по 45 тысяч рублей.

Напомним, в августе 2022 года сообщалось, что в Казани самая высокая зарплата в автомобильной индустрии у мастеров-приемщиков СТО (95 тысяч рублей). Также отмечалось, что дальнобойщики получают 92,5 тысячи рублей, а размер жалованья таксистов составляет 88 тысяч рублей.

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Антон Гаврилов