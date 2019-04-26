Цезарь Навас возглавил селекционный отдел казанского "Рубина"

Бывший игрок казанского "Рубина", испанец Цезарь Навас возглавил селекционный отдел клуба.

Как сообщает пресс-служба "Рубина", помимо Наваса в селекционный отдел вошел выступавший в чемпионатах Испании и Греции Рубен Пулидо.

Напомним, что в феврале этого года Навас принял решение завершить карьеру игрока.

Футболист провел за «Рубин» 255 матчей, забил 4 мяча. В составе команды Навас стал чемпионом России (2009), обладателем Кубка России (2011/12), дважды обладателем Суперкубка России (2010 и 2012) и бронзовым призером чемпионата России (2010).