Владимир Леонов заявил о готовности внедрить Fan ID на матче за Суперкубок России на «Ак Барс Арене»
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что футбольный стадион «Ак Барс Арена» в Казани готов к внедрению системы Fan ID на матче за Суперкубок России в случае необходимости. Однако пока этот вопрос не обсуждается.
Владимир Леонов заверил, что Казань готова организовать под Суперкубок России все процессы. Он напомнил, что в столице Татарстана осталось наследие чемпионата мира по футболу, пишет «РИА Новости Спорт».
Напомним, в начале февраля Российский футбольный союз получил предложение о проведении Суперкубка России 2023 года от Казани. Пока же окончательного решения о месте, где состоится мероприятие, не принято.
РФС обратил внимание, что у Казани есть опыт в проведении спортивных соревнований самого высокого уровня, отличная футбольная инфраструктура и стадион. Заявки на проведение игры за Суперкубок рассмотрят с учетом обозначенных критериев, решение о месте проведения матча будет принято исполкомом РФС.
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