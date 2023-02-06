Владимир Леонов заявил о готовности внедрить Fan ID на матче за Суперкубок России на «Ак Барс Арене»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что футбольный стадион «Ак Барс Арена» в Казани готов к внедрению системы Fan ID на матче за Суперкубок России в случае необходимости. Однако пока этот вопрос не обсуждается.

Владимир Леонов заверил, что Казань готова организовать под Суперкубок России все процессы. Он напомнил, что в столице Татарстана осталось наследие чемпионата мира по футболу, пишет «РИА Новости Спорт».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в начале февраля Российский футбольный союз получил предложение о проведении Суперкубка России 2023 года от Казани. Пока же окончательного решения о месте, где состоится мероприятие, не принято.



РФС обратил внимание, что у Казани есть опыт в проведении спортивных соревнований самого высокого уровня, отличная футбольная инфраструктура и стадион. Заявки на проведение игры за Суперкубок рассмотрят с учетом обозначенных критериев, решение о месте проведения матча будет принято исполкомом РФС.



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Татьяна Демина