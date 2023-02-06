В Турции зафиксировали новое мощное землетрясение — в Сирии сообщили о подземных толчках

В центральной части Турции зафиксировали новое землетрясение магнитудой 7,7. Об этом пишет RT.

О новых подземных толчках сообщили в Дамаске, Латакии и ряде других провинций Сирии. Информации о новых разрушениях и жертвах пока нет.

По последним данным, в Турции в результате землетрясения погибли 912 человек, еще 5 385 человек были ранены. При этом в Сирии, по последней информации, погибли 326 человек. Пострадали более тысячи жителей страны.

Фото: commons.wikimedia.org

Землетрясения в Турции произошли рано утром в понедельник. В окрестностях Газиантепа их магнитуда составила 7,5 балла. Очаг залегал на глубине 10 километров. Землетрясение магнитудой 7,4 балла произошло в турецком Кахраманмараше, эпицентр находился в районе Пазарчик на глубине 7 километров.

Раис Татарстана Рустам Минниханов уже выразил соболезнования Эрдогану. Он также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов