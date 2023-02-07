Большинство казанцев не привлекают компании с «жестким» типом корпоративной культуры

Лишь 9% казанцев предпочли бы для работы компанию с «жесткой» корпоративной культурой. Об этом говорится в результатах исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Как показало исследование, большая доля опрошенных все же выбирают для работы компании, в которых благоприятный психологический климат, а также где разделяют ценности доброты и открытости по отношению к участникам рабочего процесса.

Также аналитики выяснили, что «жесткий» тип корпоративной культуры в большей степени востребован среди мужчин, а не женщин (13% против 5% соответственно). Помимо этого исследование показало, что компании с «жестким» типом корпоративной культуры чаще выбирают респонденты, чье жалованье выше 80 тысяч рублей. (10%).

31 января сообщалось, что двое из троих россиян помогут своему коллеге, если у него возникнут какие-либо трудности на работе. Также отмечалось, что проявят инициативу и сами предложат помощь коллеге, у которого возникли трудности по работе, 65% россиян. Еще 27% опрошенных признались, что помогут лишь в том случае, если их об этом попросят.

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Антон Гаврилов