В Татарстане за сутки зарегистрировали 82 случая COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 подтвердился у 82 человек. Всего на 6 февраля в республике зарегистрировано 195 698 случаев заражения коронавирусом, следует из подсчетов федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

За сутки госпитализировали 15 заболевших COVID-19 жителей Татарстана. Вылечились от коронавируса с начала пандемии — 192 336 человек, за последние сутки — 29.

Новых случаев смерти от COVID-19 в Татарстане за сутки не зарегистрировали. Всего от коронавируса умерли 2 010 жителей республики.

Фото: realnoevremya.ru

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты за 6 февраля.

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Айрат Назипов