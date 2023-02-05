Бывший премьер-министр Израиля обвинил Запад в срыве переговоров между Россией и Украиной

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что переговоры по конфликту на Украине прервали страны Запада. Интервью политика, выполнявшего роль посредника в переговорном процессе между Москвой и Киевом, опубликовано на его YouTube-канале.

— Все мои действия были согласованы до мельчайших деталей и с США, и с Германией, и с Францией… Они прервали переговоры, — сказал Беннет.

По словам Беннета, Запад в определенный момент решил «громить президента России» вместо того, чтобы договориться.

Фото: commons.wikimedia.org

В середине января Владимир Путин заявил, что Россия сделала все возможное для урегулирования ситуации вокруг Донбасса мирными средствами. Но все это время «страну водили за нос и обманывали», подчеркнул президент.

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Айрат Назипов