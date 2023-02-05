Власти Альметьевского района Татарстана потратят 6 млн рублей на услуги общественного транспорта

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Исполком Альметьевского района Татарстана выделит 6 миллионов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 2023 год. Как выяснило «Реальное время», речь идет о маршрутах №102, 104, 113, 122, 123, 127.

Власти хотят найти перевозчика, который будет возить пассажиров согласно расписанию. Он должен предоставлять права льготного проезда отдельным категориям граждан. Также пассажиры должны иметь право оплатить проезд как наличными, так и банковской картой.

Немало требований выдвигается и к самим транспортным средствам. Исполком хочет, чтобы автобусы были чистыми, без повреждений и не имели неприятных запахов в салоне. В зависимости от маршрута они должны вмещать от 17 до 45 пассажиров.

Фото: скриншот документации

К своим обязанностям перевозчик должен приступить не позднее 1 марта. Контракт с исполкомом будет действовать до донца 2023 года.

В конце 2021 года стало известно, что Альметьевск может остаться без рейсовых автобусов, потому что единственный городской перевозчик отказывается участвовать в торгах. В мае прошлого года в городе на маршруты №2 и 4 вышли новые автобусы.



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Айрат Назипов