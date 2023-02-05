Федор Емельяненко рассказал о планах после завершения карьеры

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко заявил, что расстроен проигрышем американцу Райану Бейдеру в поединке за титул чемпиона Bellator в тяжелом весе. Его слова передает ТАСС.

— С одной стороны, я огорчен, что не смог вас порадовать сегодня. С другой — очень рад, что вы болели за меня. Мои друзья, бойцы собрались здесь. Я рад видеть их здесь, очень благодарен моим друзьям, что они пришли поддержать меня. Я закончил карьеру, спасибо всем, — сказал он после боя.

Также Емельяненко рассказал, что после завершения карьеры хочет стать тренером.

Фото: pixabay.com

Федор Емельяненко за время карьеры провел 47 боев, в которых добыл 40 побед (16 нокаутом), а также потерпел семь поражений. Еще один бой признан несостоявшимся.

Российский боец смешанных единоборств провел сегодня последний матч в карьере. Он проиграл американцу Райану Бейдеру на турнире Bellator 290 в Лос-Анджелесе. Представитель США нокаутировал россиянина еще в первом раунде.

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Айрат Назипов