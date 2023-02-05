Федор Емельяненко проиграл бой и завершил профессиональную карьеру в ММА

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру в своем последнем бою. Он состоялся на турнире Bellator 290 в Лос-Анджелесе.

Представитель США нокаутировал россиянина еще в первом раунде. Таким образом, Райан Бейдер сохранил пояс чемпиона промоушена в тяжелом весе.

Федор Емельяненко за время карьеры провел 47 боев, в которых добыл 40 побед (16 нокаутом), а также потерпел семь поражений. Еще один бой признан несостоявшимся.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Отметим, что в октябре 2021 года российский боец одержал победу над американцем Тимоти Джонсоном. Бой продлился 106 секунд.

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Айрат Назипов