Федор Емельяненко победил Тимоти Джонсона за 106 секунд
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко одержал победу над американцем Тимоти Джонсоном. Бой тяжеловесов проходил в Москве — он возглавил первый турнир Bellator на территории России.
Емельяненко потребовалось 106 секунд, чтобы провести удачную атаку и отправить в нокаут американца. После этого Джонсону нужно было несколько минут, чтобы прийти в себя и подняться.
Весной во Дворце единоборств «Ак Барс» прошли финалы чемпионата и первенства Приволжского федерального округа по смешанному боевому единоборству ММА. Специальным гостем программы стал один из самых популярных бойцов смешанных единоборств, четырехкратный чемпион мира Федор Емельяненко.
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