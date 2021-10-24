Федор Емельяненко победил Тимоти Джонсона за 106 секунд

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко одержал победу над американцем Тимоти Джонсоном. Бой тяжеловесов проходил в Москве — он возглавил первый турнир Bellator на территории России.

Емельяненко потребовалось 106 секунд, чтобы провести удачную атаку и отправить в нокаут американца. После этого Джонсону нужно было несколько минут, чтобы прийти в себя и подняться.

Весной во Дворце единоборств «Ак Барс» прошли финалы чемпионата и первенства Приволжского федерального округа по смешанному боевому единоборству ММА. Специальным гостем программы стал один из самых популярных бойцов смешанных единоборств, четырехкратный чемпион мира Федор Емельяненко.

Алексей Нечаев