Конор Макгрегор вернется в UFC и проведет бой против Майкла Чендлера

Фото: ru.wikipedia.org - Жозе Алду (слева) и Конор Макгрегор (справа) позируют во время пресс-конференции в Лондоне, март 2015 года

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор вернется в спорт и проведет бой с американцем Майклом Чендлером. Об этом сообщил президент UFC Дэйна Уайт.

— Мы хотим объявить тренеров Ultimate Fighter 31: Конор Макгрегор и Майкл Чендлер сразятся друг с другом в качестве тренеров. Сезон пройдет с 30 мая до 15 августа. В конце сезона Макгрегор и Чендлер сразятся друг с другом, точной даты и места у меня нет, это будет объявлено в ближайшее время, — сказал он.

Фото: ufc.ru

Макгрегор одержал 22 победы и потерпел 6 поражений. Первый титул UFC он завоевал в 2015 году, позже стал первым бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях — полулегкой и легкой.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин