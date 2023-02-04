В этом году в России введут в эксплуатацию четыре крупные онкоклиники

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в этом году на территории страны будут введены в эксплуатацию четыре крупные онкологические клиники. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам главы Минздрава, это позволит в лучшую сторону изменить картину по статистике с онкозаболеваниями.

Ранее он уже сообщал, что около 60% случаев онкологических заболеваний выявляется в России на ранних стадиях. Вместе с этим одногодичная летальность больных раком снизилась на 5,5%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С 2015 по 2020 годы заболеваемость раком в России выросла почти на 12%. Но, несмотря на такой большой прирост заболеваемости, смертность от злокачественных новообразований сократилась на 3,9% за год.

— Почти 800 тысяч человек в год заболевают в Российской Федерации, — сообщил академик РАН, главный торакальный хирург Краснодарского края Владимир Алексеевич Порханов.

Он также добавил, что объем оказываемой онкологической помощи — гигантский. Большинство из всех этих заболеваний успешно лечатся, но необходимы не только разовые процедуры, но и диспансерное наблюдение за теми, кто уже прошел основное лечение и наблюдается длительно.

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Максим Кокунин