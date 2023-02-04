Исследование: каждому девятому казанцу прибавили зарплату, но в два раза меньше, чем он просил

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

42% казанцев в течение последнего года просили у начальства повышения жалованья. По этому вопросу мужчины обращались к руководству чаще, чем женщины (43% и 40% соответственно). Об этом говорится в результатах исследования SuperJob.

Чаще всего работники просили прибавки в 20% к окладам — с такой просьбой обращались 27% респондентов. Каждому девятому опрошенному жалованье повысили, но в два раза меньше, чем он просил — на 10%. У 48% респондентов просьбы о повышении зарплаты не сделали ее больше.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Чаще всего отказ в прибавке жалованья получали сотрудники, которые просили увеличить размер зарплаты на 5% — 8 из 10 остались с прежним размером оклада. При этом переговоры об увеличении жалованья на 30% оказались более продуктивными — 35% опрошенных признались, что им удалось добиться прибавки на треть. Еще 48% получили отказ.

Пару дней назад сообщалось, что 42% россиян в 2023 году хотели бы получать зарплату в размере 50—100 тысяч рублей. Также отмечалось, что 100—150 тысяч рублей хотят получать 22% респондентов. Зарплата в 150—200 тысяч рублей устроила бы 8% жителей страны. Столько же опрошенных желают получать больше 200 тысяч рублей в месяц.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов