Правительство России утвердило порядок ведения реестра сельскохозяйственных земель

Фото: realnoevremya.ru/Алексей Вангаев

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил порядок ведения реестра земель сельскохозяйственного назначения, который будет содержать все сведения о состоянии и использовании данного ресурса. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

— Порядок ведения этого государственного информационного ресурса утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Реестр будет содержать полный объём достоверных систематизированных сведений о состоянии и использовании земель сельскохозяйственного назначения, о расположенных там участках и зданиях, — говорится в сообщении.

Уточняется, что с помощью данного реестра можно будет оценить состояние земель для сельскохозяйственного производства, что позволит быстрее находить возможности для новых агропроектов. Предоставлять сведения должны организации, подведомственные Минсельхозу, органы власти, а также госкорпорация «Роскосмос».

Фото: realnoevremya.ru/Алексей Вангаев

Напомним, в Татарстане при проверке сельскохозяйственных земель выявили 580 признаков нарушений законодательства. Всего с начала года в республике обследовали более 3 тысяч сельхозугодий общей площадью более 1 миллиона гектаров.

Из всех выявленных нарушений земельного законодательства 77 связаны со складированием твердых бытовых отходов, сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по Татарстану. Также инспекторами обнаружено 57 нелегальных карьеров.

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Максим Кокунин