Приятный сюрприз от СИБУРа: Нижнекамская библиотека получила в подарок книги из коллекции «Мы и город»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

«Главное богатство библиотеки»



Книжный фонд библиотеки семейного чтения №4 пополнился новыми экземплярами. Познавательную, научно-популярную, художественную литературу библиотеке подарил СИБУР в рамках благотворительной акции. В коллекцию «Мы и город» вошли две подборки: «100 лучших отечественных книг» и «50 лучших отечественных книг-картинок». Каждое из изданий пользуется популярностью у детей и подростков.



О неожиданном и очень приятном подарке библиотекари узнали в конце 2022 года. А сегодня книги уже доступны читателям. Прежде чем попасть на полку библиотеки семейного чтения, книги прошли обработку в отделе комплектования централизованной библиотечной системы. Там им присвоили идентификационный код, инвентарный номер и внесли в единую электронную базу.



— Главное богатство библиотеки — это книги. Один из источников пополнения фондов — дарение. В течение всего года нам дарят самые разные книги наши читатели, жители города, чему мы очень рады. В конце года мы получили неожиданный подарок — более двухсот новых книг от СИБУРа. Мы благодарим за такой подарок компанию, которая продолжает добрую традицию и дарит библиотекам книги. Одним из счастливчиков стала наша библиотека, — говорит заведующая библиотекой семейного чтения №4 Светлана Афонова.



Библиотека семейного чтения имеет богатую историю. Первых читателей она приняла еще в далеком 1965 году. Тогда библиотека располагалась в одном из первых домов по проспекту Строителей и носила название «Районная библиотека». Примечательно то, что поселок Нижнекамский тогда еще не получил статуса города, а библиотека уже работала и обслуживала первых строителей.



Сегодня библиотека семейного чтения — это информационный и культурно-досуговый центр нескольких близлежащих микрорайонов. В 2003 году она отпраздновала долгожданное новоселье по адресу: ул. Сююмбике, 59. Тогда же получила статус библиотеки семейного чтения и возможность обслуживать все возрастные категории читателей. Сегодня сотрудники библиотеки обслуживают около 5 тысяч человек в год.



Книги для всех возрастов



Новость о том, что в библиотеку поступили новые книги для детей всех возрастов, и для малышей, и для подростков, моментально разлетелась среди жителей микрорайонов. Первыми увидеть и выбрать понравившиеся новинки пришли юные читатели.



Ребята с интересом разглядывали красочные издания. Особый интерес вызвали детские энциклопедии, комиксы и детективы. Библиотекари представили ребятам информацию об авторах и краткое содержание книг.



— Обратите внимание на книгу Романа Фишмана «Тысяча лиц энергии». Как вы думаете, что такое энергия? Ее можно пощупать, исследовать или ощутить? — обратилась к ребятам Светлана Афонова и пояснила, что в книге можно найти ответы на все эти вопросы.



Школьница Амина Валиуллина выбрала для домашнего прочтения книгу Юлии Симбирской «Лапин. Сказки на ночь».



— Мне очень понравился кролик, который изображен на обложке книги. Уверена, что книга будет интересной. Буду читать ее перед сном, ведь это сказки на ночь, — говорит Амина.



Ее одноклассница Ясмина Маннанова заинтересовалась произведением Нины Дашевской «День числа Пи». К слову, автор книги приезжала в Нижнекамск на литературный фестиваль «Сила слова», организованный СИБУРом.



— Эта книга разделена на две части. Первая называется «День числа Пи», вторая называется «Сальери». Хочу прочитать обе части.

В книге автор описывает музыку, ее звучание, — говорит Ясмина.



По словам библиотекарей, поступившая коллекция книг составлена на основе рекомендательных списков Российской государственной детской библиотеки, экспертных коллекций Московской международной книжной ярмарки, «Креативной библиотеки» и других рекомендательных сервисов. Произведения становились лауреатами российских и международных профессиональных премий.



Реклама. ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В первый же день же искушенные читатели забрали с собой около десяти новинок от СИБУРа. Ребята обещали не затягивать с прочтением и через 2 недели прийти за очередной порцией увлекательных произведений.

Лилия Егорова, фото предоставлено ПАО «Нижнекамскнефтехим»