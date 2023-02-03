Марат Хуснуллин раскритиковал главу Нижнекамского района Татарстана из-за парковок

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Вице-премьер России Марат Хуснуллин выразил недовольство действиями главы Нижнекамского района Татарстана Рамиля Муллина. Он раскритиковал его за нормативы по парковкам в городе.

Все началось с того, что Рамиль Муллин рассказал Хуснуллину об утвержденном нормативе обеспеченности парковками при строительстве нового жилья.

— У нас на одну квартиру 0,8 места. Это конечно мало. Нужно как-то решать. Вот новые площадки, где мы строим дома, мы просим, чтобы там было 1,2 и 1,4 места на квартиру. Это многоуровневый паркинг или уже плоскостные площадки, — сказал он.



Фото: Минцифра РТ (скриншот видео)

В свою очередь, вице-премьер выразил несогласие. Он отметил, что при таком количестве автомобилизации город никогда не избавится от пробок. Он привел в пример Казань, где был снижен норматив по парковкам в городе.

— В Нижнекамске хотят довести коэффициент до 1,2. Никогда у вас не будет возможности ездить по дорогам свободно. Вы пересмотрите этот вопрос, — сказал он.

По словам Хуснуллина, парковки нужно строить там, где есть такая возможность.

— У вас квартира может быть однокомнатная. А вы будете строить для нее 35 метров парковки. Где вы возьмете столько места в городе? Где вы возьмете столько денег? За все это будет платить потребитель. Никто в мире так не делает, коллеги. С пробками так никто не борется, — подытожил он.

В итоге Марат Хуснуллин попросил Рустама Минниханова поручил Минстрою проанализировать нормативы парковок в городах. А властям Нижнекамска он еще раз посоветовал пересмотреть нормативы.

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Айрат Назипов